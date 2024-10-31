Головне за четвер, 31 жовтня: удари КАБами по Харкову, атака дронів на Полтавщину, 150 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 150 бойових зіткнень, ворожі обстріли, бюджет-2025 в першому читанні. Яким запам’ятається 981-й день повномасштабної війни.

Увечері 31 жовтня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по околицях Харкова і Дергачах.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, один із КАБів влучив у Дергачах у цивільне підриємство. За попередніми даними, там виникла пожежа, а профільні служби виїхали на огляд.

"Троє людей отримали гострі реакції на стрес. Медики обласного центру екстренки надали допомогу на місці", - додав очільник області.

Інше влучання КАБа сталося на околицях Харкова.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 жовтня відбулося 150 бойових зіткнень.

Кожне третє боєзіткнення за день відбувалось на Курахівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 жовтня – в новині.

Увечері 31 жовтня російські окупаційні війська атакували Полтавську область.

“Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі”, - повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Унаслідок атаки росіян було пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду.

Рятувальники дістали двох людей з палаючого будинку. На щастя, минулося без загиблих.

Верховна Рада проголосувала за бюджет на 2025 рік у першому читанні. За віддали голоси 247 нардепів, стало відомо з каналу депутата Ярослава Железняка.

Пріоритетом кошторису наступного року буде безпека й оборона, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Усі податки, які сплачують люди та бізнес, обіцяли направляти на посилення захисників та військових спроможностей.

"На ці потреби спрямуємо понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року", – пояснив голова уряду.

Які в уряді пропонують макрофінансові показники – в новині.

У межах Міністерської конференції з людського виміру Формули миру відбулася тематична панель зі свідченнями повернутих з депортації та полону українців. Про це розповіла радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна.

“Це була розмова про біль та страждання, але також про силу і надію, і віру, питання злочинів, що залишаються непокараними”, - зазначила вона.

Зокрема участь у конференції узяли Максим Колесніков, Юлія Паєвська (Тайра), дружина журналіста Владислава Єсипенка Катерина Єсипенко.

Міністерська конференція на тему людського виміру Формули миру - найбільша цьогорічна конференція, присвячена гуманітарним питанням. Її спільно організували Україна, Канада й Норвегія, а участь підтвердили представники близько 70 країн та міжнародних організацій. Захід присвячений пункту Формули миру щодо звільнення і повернення полонених і депортованих українців, зокрема дітей.

Подробиці – в новині.

Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про вступ до Європейського Союзу, повідомляє TV8.

Рішення про затвердження підсумків плебісциту оприлюднила голова КС Домніка Маноле. Воно остаточне та оскарженню не підлягає.

Тепер до Конституції Молдови внесуть положення про те, що вступ країни до ЄС стає незворотною метою. Сама Конституція буде опублікована в офіційному віснику Молдови.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!