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Конституційний суд Молдови затвердив результати референдуму про вступ до ЄС

Тепер до Конституції країни внесуть положення про те, що вступ країни до ЄС стає незворотною метою.

Конституційний суд Молдови затвердив результати референдуму про вступ до ЄС
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє TV8.

"Конституційний суд на сьогоднішньому засіданні затвердив результати республіканського референдуму щодо євроінтеграції", - йдеться у повідомленні.

Рішення про затвердження підсумків плебісциту оприлюднила голова КС Домніка Маноле. Воно остаточне та оскарженню не підлягає. 

Тепер до Конституції Молдови внесуть положення про те, що вступ країни до ЄС стає незворотною метою. Сама Конституція буде опублікована в офіційному віснику Молдови.

Референдум щодо вступу в ЄС у Молдові

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