Конституційний суд Молдови затвердив результати референдуму про вступ до ЄС

Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про вступ до Європейського Союзу.
Про це повідомляє TV8.
"Конституційний суд на сьогоднішньому засіданні затвердив результати республіканського референдуму щодо євроінтеграції", - йдеться у повідомленні.
Рішення про затвердження підсумків плебісциту оприлюднила голова КС Домніка Маноле. Воно остаточне та оскарженню не підлягає.
Тепер до Конституції Молдови внесуть положення про те, що вступ країни до ЄС стає незворотною метою. Сама Конституція буде опублікована в офіційному віснику Молдови.
Референдум щодо вступу в ЄС у Молдові
- Жителі Молдови з незначною перевагою підтримали на референдумі вступ країни до ЄС - 50,3% виборців підтримали зміну у Конституції, яка передбачає членство у євроблоці.
- Посадовці країни працюють над тим, щоб стати країною-членом у 2030 році, і закликали Брюссель взяти на себе зобов’язання до цієї дати.
- Одночасно з референдумом в Молдові також проходив перший тур президентських виборів. У ньому лідирує чинна президиентка Мая Санду. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Вибори у стилі дежавю. Що чекає на Молдову у другому турі президентських виборів?".