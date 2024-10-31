Газові сховища ЄС вже заповнені на 95% - це більше, ніж необхідний показник

Країни Європейського союзу під час підготовки до зими 2024-2025 року вклалися у визначені Єврокомісією терміни заповнення газових сховищ та навіть перевищили необхідний показник.
Про це заявив на брифінгу речник Єврокомісії Тім Макфі, повідомляє "Європейська правда".
Він нагадав, що у рамках пакета надзвичайних заходів восени 2022 року, коли Європі загрожував дефіцит газу через війну Росії проти України, було передбачено, що країни-члени мають до 1 листопада заповнити свої газосховища щонайменше на 90%.
"Цей дедлайн завтра, і можу повідомити, що вже станом на сьогодні європейські газосховища заповнені на 95%. Це означає, що у нас у сховищах – близько 100 млрд кубометрів газу, що відповідає третині наших річних потреб", – зазначив Макфі.
Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон додала, що тепер ЄС може бути впевнений у стабільності постачання та цін і може продовжувати курс на відмову від імпорту викопного палива з Росії.
- Євросоюз імпортував із Росії 155 млрд кубометрів газу на рік. Після початку великої війни проти України в ЄС почали шукати альтернативних постачальників газу, оскільки Москва знову вдалася до енергетичного шантажу. Вже у липні в ЄС презентували план скорочення використання газу через шантаж Росії. Він, зокрема, передбачає зменшиння споживання на 15%.
- Також у 2022 році країни ЄС домовились заповнити сховища мінімум на 80% до зими, а у наступні роки показник обов'язкового заповнення буде збільшено до 90%.
- В Україні тим часом у межах станом на 1 жовтня запаси газу в сховищах досягли 12,4 млрд куб м. Упродовж минулого опалювального сезону 2023-2024 років Україна використала близько 6,8 млрд куб м природного газу з підземних сховищ попри додаткові потреби, пов’язані з генерацією електроенергії. Цього опалювального сезону споживання газу, зокрема для генерації електроенергії, очікується на рівні минулого.