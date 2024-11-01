Пором врізався у Центральний пірс Гонконгу, понад 30 поранених

Пором врізався у Центральний пірс Гонконгу під час швартування, внаслідок чого десятки пасажирів отримали поранення.

Про це повідомляє Bloomberg.

До трьох місцевих лікарень госпіталізували 34 людей віком від 27 до 74 років.

Судно Tsui Wah Ferry Service перевозило 110 пасажирів та персонал. Пором втратив керування, причалюючи до Центрального пірсу.

Морський департамент заявив, що розслідує інцидент.

Як повідомляє інформаційне агентство Анадолу, у 2015 році понад 120 постраждало унаслідок аварії порома в Гонконзі біля острова Лантау.

У 2012 році у Гонконгу вночі зіткнулися два пасажирські човни, вбивши щонайменше 36 людей. Врятувати тоді вдалося понад 100 людей.