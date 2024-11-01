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Понад 60 мільйонів американців вже проголосували на виборах

Дострокове голосування та надсилання бюлетенів поштою б'ють рекорди.

Понад 60 мільйонів американців вже проголосували на виборах
Фото: EPA/UPG

За підрахунками виборчої лабораторії Університету Флориди, станом на четвер, за чотири повних дня до офіційної дати голосування, вже 61,9 мільйона американців взяли участь у волевиявленні. 

Як пише BBC, закони США передбачають два варіанти дострокового голосування: це можна зробити або особисто, або надіславши бюлетень поштою. 

Раніше Республіканська партія критикувала "поштову" практику, адже вважає, що її використовували для буцімто "сфальсифікованої перемоги" Джо Байдена у 2020 році. Проте експерти стверджують, що втрутитися у результати голосування на практиці практично неможливо. 

Цьогоріч дострокові методи участі у голосуванні б'ють рекорди за активністю. Чотири роки тому загалом голоси віддали 158 мільйонів американців, тож зараз, ще задовго до головного дня виборчого процесу, явка вже скаладає 40% від показника минулих виборів.    

Згідно з опитуванням The Washington Post, проведеним виключно серед тих, хто вже проголосував достроково, відчутну перевагу має Камала Гарріс, яка випереджає Дональда Трампа щонайменше на 19%.

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