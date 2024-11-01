Понад 60 мільйонів американців вже проголосували на виборах

За підрахунками виборчої лабораторії Університету Флориди, станом на четвер, за чотири повних дня до офіційної дати голосування, вже 61,9 мільйона американців взяли участь у волевиявленні.

Як пише BBC, закони США передбачають два варіанти дострокового голосування: це можна зробити або особисто, або надіславши бюлетень поштою.

Раніше Республіканська партія критикувала "поштову" практику, адже вважає, що її використовували для буцімто "сфальсифікованої перемоги" Джо Байдена у 2020 році. Проте експерти стверджують, що втрутитися у результати голосування на практиці практично неможливо.

Цьогоріч дострокові методи участі у голосуванні б'ють рекорди за активністю. Чотири роки тому загалом голоси віддали 158 мільйонів американців, тож зараз, ще задовго до головного дня виборчого процесу, явка вже скаладає 40% від показника минулих виборів.

Згідно з опитуванням The Washington Post, проведеним виключно серед тих, хто вже проголосував достроково, відчутну перевагу має Камала Гарріс, яка випереджає Дональда Трампа щонайменше на 19%.