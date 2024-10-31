Німеччина закриє всі консульства Ірану в країні

Таке рішення прийняли після страти в Ірані німецько-іранського громадянина Джамшида Шармада.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила, що консульства Ірану будуть закриті у відповідь на страту німецько-іранського громадянина Джамшида Шармада.

Про це повідомляє DW.

В Німеччині розташовані три консульства Ірану - у Франкфурті, Гамбурзі та Мюнхені.

“Ми неодноразово і однозначно давали зрозуміти Тегерану, що страта громадянина Німеччини матиме серйозні наслідки”, - сказала Бербок.,

Вона додала, що Німеччина домагатиметься загальноєвропейських санкцій проти тих, хто причетний до страти Шармада. Зокрема, це стосується іранської Революційної гвардії.

Бербок засудила Іран за політичну гру із заручниками, звинувативши Тегеран у прагненні використати підтримку Німеччиною Ізраїлю в конфлікті на Близькому Сході як виправдання вбивства Шармада.

“Той факт, що це вбивство сталося у світлі останніх подій на Близькому Сході, свідчить про те, що диктаторський, несправедливий режим [Ірану]... не діє відповідно до нормальної дипломатичної логіки”, – наголосила Бербок, і додала, що дипломатичні відносини між країнами перебувають на найнижчому рівні.

Міністерка закордонних справ Німеччини запевнила, що інші німці також утримуються несправедливо, і Берлін продовжує невтомно працювати для їх звільнення.

Внаслідок закриття консульств 32 їх співробітники втратять право на проживання в Німеччині і повинні покинути країну, якщо не мають німецького громадянства.

За кілька годин після цього оголошення Іран оголосив, що викликав тимчасового повіреного у справах Німеччини в Тегерані, щоб передати “рішучий протест” проти “несправедливого” закриття.

МЗС Ірану засудило цей крок як "нераціональне рішення", яке "не може бути виправданим".

Перед тим МЗС Німеччини оголосило, що його посол в Ірані Маркус Потцель залишив країну для консультацій у Берліні та для “найрішучого протесту” проти дій Ірану.