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Блінкен заявив про вісім тисяч військових із КНДР у Курській області Росії

Очікують, що найближчими днями їх залучать до боїв.

Блінкен заявив про вісім тисяч військових із КНДР у Курській області Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

До восьми тисяч військових із КНДР перекинули у Курську область Росії.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з південнокорейським колегою, главою Пентагону і міністром оборони Південної Кореї, передає «Інтерфакс-Україна».

Очікується, що найближчими днями північнокорейці братимуть участь у боях.

«За нашими оцінками, загалом у Росії перебуває близько 10 000 північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8000 із них перекинули в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями», - сказав Блінкен.

Він додав, що росіяни навчають солдатів із КНДР артилерії, БпЛА, базовим піхотним операціям, зокрема, з розчищенням окопів, що «свідчить про те, що вона має повний намір використовувати ці сили у фронтових операціях».

  • Володимир Зеленський 31 жовтня повідомив, що Росія веде переговори з Північною Кореєю як щодо збільшення контингенту військових, так і залучення цивільних для роботи на території РФ.
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