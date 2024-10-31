У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
ГоловнаСвіт

Україна і Угорщина готують спільний документ: Київ просить не блокувати запрошення до НАТО

Саме не блокувати, а не підтримувати запрошення. 

Україна і Угорщина готують спільний документ: Київ просить не блокувати запрошення до НАТО
Віктор Орбан і Володимир Зеленський під час пресконференції після зустрічі в Києві
Фото: EPA/UPG

Україна і Угорщина працюють над двостороннім документом, покликаним вирішити непорозуміння, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками громад Закарпаття. 

Угорці частково здатні блокувати українські плани, але Україна здатна їх подолати. Водночас, сказав президент, хочеться, аби держава йшла до перемоги без блокад від сусідів, а з їх допомогою. 

"Сьогодні готується документ двосторонній. Ми дуже хотіли мати двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там багато речей. Прибрати непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не піднімати питання меншин... Маю на увазі. питання можуть з'являтися, але щоб їх розв'язувати. Щоб не було викликів між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимось, ми готували", – сказав він.

Частиною документу є питання безпеки і НАТО. За словами Зеленського, Україна в цьому документи просить не блокувати запрошення України до НАТО. Вона не просить підтримувати запрошення, а просить саме не блокувати. 

  • Угорщина та її популістичний лідер Віктор Орбан неодноразово заявляла, що блокуватиме вступ України до НАТО. Зараз Україна у своєму Плані перемоги просить запросити її до Альянсу ще до того, як закінчиться війна. 
  • В Орбана План перемоги викликає "жах". 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies