Україна і Угорщина готують спільний документ: Київ просить не блокувати запрошення до НАТО

Віктор Орбан і Володимир Зеленський під час пресконференції після зустрічі в Києві

Україна і Угорщина працюють над двостороннім документом, покликаним вирішити непорозуміння, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками громад Закарпаття.

Угорці частково здатні блокувати українські плани, але Україна здатна їх подолати. Водночас, сказав президент, хочеться, аби держава йшла до перемоги без блокад від сусідів, а з їх допомогою.

"Сьогодні готується документ двосторонній. Ми дуже хотіли мати двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там багато речей. Прибрати непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не піднімати питання меншин... Маю на увазі. питання можуть з'являтися, але щоб їх розв'язувати. Щоб не було викликів між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимось, ми готували", – сказав він.

Частиною документу є питання безпеки і НАТО. За словами Зеленського, Україна в цьому документи просить не блокувати запрошення України до НАТО. Вона не просить підтримувати запрошення, а просить саме не блокувати.