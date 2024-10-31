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Трюдо: "Хтось скаже: у нас власні проблеми, нам не треба дбати про Україну. Але це саме те, чого бажає Кремль"

Канадський прем'єр закликав світ подвоїти зусилля, аби допомогти Україні побороти агресора. 

Трюдо: "Хтось скаже: у нас власні проблеми, нам не треба дбати про Україну. Але це саме те, чого бажає Кремль"
Джастін Трюдо виступив у межах Міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру
Фото: скрін

Зараз усі диктатури світу пильно стежать за нападом Росії на Україну, вважає прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Це війна – війна проти системи цінностей і демократії, проти прав людини і правди, сказав голова канадського уряду на Міністерській конференції на тему людського виміру Формули миру, що вчора почалася в Монреалі. Він додав, що українську систему цінностей, на яку напала Росія, поділяють у світі.

"Спочатку ми були шоковані ситуацією, але швидко прийшли до тями і почали діяти. Виходячи з норм демократії, ми зрозуміли, що треба воювати і боротися з тоталітаризмом, і ми вжили заходів", – сказав Трюдо.

Він вважає, що зараз усі демократичні світу проходять крізь випробування.

"Хтось скаже: у нас власні проблеми, нам не треба дбати про Україну. Але це саме те, чого бажає Кремль", – додав прем'єр.

Він закликав увесь світ подвоїти зусилля, аби перемогти агресора. Трюдо додав, що Канада підтримує Формулу миру з десяти пунктів, і підтримує її без винятків. 

Міністерська конференція на тему людського виміру Формули миру

Це найбільша цьогорічна конференція, присвячена гуманітарним питанням. Її спільно організували Україна, Канада й Норвегія, а участь підтвердили представники близько 70 країн та міжнародних організацій. Захід присвячений пункту Формули миру щодо звільнення і повернення полонених і депортованих українців, зокрема дітей. 

Формула миру – це українські пропозиції, представлені президентом в листопаді 2022 на саміті країн Group of 20. Документ є основою для самітів миру, перший з яких відбувся влітку в Швейцарії. На ньому обговорювали три пункти формули: продовольчу безпеку, енергетичну безпеку, звільнення полонених і повернення депортованих. Тепер Україна і партнери опрацьовують ці пункти та проводять тематичні конференції, покликані об'єднати зусилля для вирішення цих питань. 

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