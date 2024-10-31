Байден відвідає інавгурацію свого наступника - незалежно від підсумку виборів

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила участь президента Джо Байдена у церемонії інавгурації наступного глави держави, яка має відбутися 20 січня 2025 року.

Як повідомляє Reuters, демократ має намір відвідати захід "за будь-якого підсумку прийдешніх виборів". На переконання Байдена, "йдеться не про його власний погляд на речі, а про американський народ, який має завжди бачити мирну передачу влади".

Заява адміністрації поклала край чуткам про те, що чинний президент не захоче долучитися до святкування повернення на посаду номер один Дональда Трампа, якщо таке станеться.

Сам Трамп у 2021 році, порушивши традиції американської політики, не брав участі в інавгурації Байдена і навіть не провів вітальну зустріч з наступним президентом у Білому домі, показово залишивши резиденцію разом з дружиною Меланією ще до прибуття родини Байденів.