Головне за ніч та ранок середи, 30 жовтня: атака дронів на Київ, 175 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 175 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, президентські перегони в США.

У ніч на 30 жовтня російська армія знову атакувала Київ. У Солом'янському районі пошкоджено житловий будинок, поранені дев'ять людей, повідомили мер міста Віталій Кличко та голова КМВА Сергій Попко.

За словами Кличка, спершу було відомо про пожежу у нежитлових приміщеннях. Проте згодом надійшла інформація про займання у квартирі.

"Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина", – сказав Попко.

Також у цьому районі пошкоджено територію дитсадка.

Уночі сили протиповітряної оборони збили 33 ворожих безпілотники в Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Ворог атакував 62-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), повідомило командування Повітряних сил.

Росія уночі завдала удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 175 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищено одну артилерійську систему та дві інші важливі цілі противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1560 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 693640 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість членів РП тепер зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти.

За проголосували 240 нардепів, усі правки були підтверджені. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Основні новації – в новині.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у вівторок лаконічно відповів на запитання журналістів щодо загрози, яку становлять війська Північної Кореї, перебування яких у Курській області вже підтверджено Пентагоном.

Як пише Reuters, господар Білого дому заявив, що це питання "турбує його". Проте не озвучив жодних заходів, які б стали реакцією США на залучення КНДР до війни в Україні.

Представники ЗМІ уточнили, чи мають Збройні Сили України відповісти на дії росіян та корейців. На що Байден сказав "Так, але якщо вони перетнуть кордон України".

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс звернулася до своїх прихильників та всієї нації із заключною програмною промовою перед виборами, які відбудуться вже за тиждень.

Як пише The Guardian, віцепрезидентка виступала з трибуни біля Національного торговельного центру Вашингтона – місця, звідки у 2021 році розпочався підбурюваний виборцями Дональда Трампа штурм Капітолію. Вона нагадала про те, що республіканець закликав до невизнання результатів виборів та непокори конституції.

Гарріс заявила, що її опонент хоче "зайти до Білого дому зі списком ворогів", в той час як вона "зайде зі списком справ, які потрібно зробити". Прийдешнє голосування політикиня назвала "найважливішим, в якому ви коли-небудь брали участь".

Під час виступу Гарріс не зачепила питання зовнішньої політики та не згадувала про Україну.

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