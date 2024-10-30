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На Черкащині поліцейські запобігли замовному вбивству

24-річний місцевий житель хотів убити товариша, щоб не віддавати борг.

На Черкащині поліцейські запобігли замовному вбивству
Фото: Нацполіція

На Черкащині поліцейські провели спецоперацію, аби врятувати життя 54-річного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.  

Оперативники отримали інформацію, що 24-річний місцевий житель шукає виконавця тяжкого злочину. Чоловік мав намір вбити свого 54-річного товариша через борг. За вбивство друга замовник обіцяв заплатити виконавцю 2 000 доларів.

Аби врятувати життя черкасцю, поліцейські розробили спецоперацію: залучили до співпраці виконавця, інсценували вбивство та зробили підтверджувальні фото. 

Після того, як "кілер" зустрівся із замовником, щоб отримати обіцяний гонорар та показав йому “доказ” виконаної роботи, зловмисника затримали спецпризначенці КОРД. 

Наразі затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (Організація закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів) Кримінального Кодексу. До підозрюваного суд застосував запобіжний захід - тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Раніше, в жовтні, в Одесі попередили вбивство голови громадського формування на замовлення спецслужб РФ.

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