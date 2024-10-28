Служба безпеки України і Національна поліція ліквідували у трьох областях шість схем ухилення від мобілізації і нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку.

Про це йдеться на сайті СБУ.

затримання фігурантів схем для ухилянтів

Організаторів оборудок, серед яких - лікарі-посадовці ВЛК та лікарсько-консультативних комісій (ЛКК), затримали у Закарпатській, Львівській та Черкаській областях. Свої послуги зловмисники оцінювали від 2 до 10 тисяч доларів.

На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала завідувачку відділення обласної психіатричної лікарні. Жінка продавала ухилянтам меддовідки про непридатність до служби за станом здоров’я. її затримали під час передачі нової суми хабара. При обшуках у її спільника, представника ЛКК, лікаря-психіатра, виявили російський паспорт і бойову гранату Ф-1.

У Львові викрили очільницю відділення лікарні та затримали заступника керівника одного з військових медцентрів, які порізно підробляли діагнози для «списання» з військового обліку.

Також силовики піймали посадовця однієї з військових частин регіону, який за гроші обіцяв ухилянтам бронювання через особисті зв’язки в ТЦК.

На Черкащині підозру отримав ще один член ВЛК – лікар-психіатр однієї з місцевих лікарень. Посадовець брав хабарі за те, що ставив на фейковий психоблік потенційних призовників задля уникнення мобілізації.

На Закарпатті затримали інспектора прикордонного загону, який продавав ухилянтам «маршрути» втечі до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

затримання фігурантів схем для ухилянтів

Затриманим повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також у зловживанні впливом.