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​Сибіга закликав партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії після заяви генсека НАТО

Міністр нагадав, що про розгортання північнокорейських підрозділів УКраїна попереджала уже декілька тижнів. 

​Сибіга закликав партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії після заяви генсека НАТО
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії.

Про це йдеться у дописі Сибіги у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що упродовж декількох тижнів Україна попереджала, що Росія готується до розгортання підрозділів із Північної Кореї, але «ми не бачили рішучої відповіді». 

«Тепер це підтвердив Генеральний секретар НАТО. Висновок: прислухайтесь до України. Рішення: негайно зніміть обмеження на наші далекобійні удари по Росії», - наголосив глава МЗС.

  • 28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте у Брюсселі підтвердив отримання інформації про переміщення військ Південної Кореї до Курської області Росії.
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