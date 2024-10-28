Помер засновник KADORR Group і найбільший арабський інвестор в Україні Аднан Ківан

28 жовтня помер Аднан Ківан - засновник корпорації KADORR Group і найбільший арабський інвестор в Україні.

Про це повідомила на пресслужба KADORR Group.

"Сьогодні 28 жовтня 2024 року пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством", - йдеться в повідомленні.

Аднан Ківан народився 1 грудня 1962 року в Сирії. Після закінчення середньої школи поїхав до Одеси, де навчався в Академії харчових технологій.

У 2005 році Ківан заснував компанію "Діана-Плюс", яка займалася розробкою будівельних проєктів. Вже у 2006 році створив ПП "Інтерінвестбуд", що спеціалізувалося на будівництві, а у 2010 році заснував KADORR Group, компанію, яка збудувала понад 40 житлових комплексів, переважно в Одесі.

У 2017 році він заснував компанію "Кадор зерно України", що займається гуртовою торгівлею зерном, насінням та необробленим тютюном, а також вирощуванням зернових та технічних культур.

У 2021 році Ківан увійшов до рейтингу 100 найбагатших українців за версією Forbes, посівши 42 місце зі статками у 240 мільйонів доларів.

Ківан був власником англомовної газети та сайту Kyiv Post.

Коштом бізнесмена побудовано Арабський культурний центр у середмісті Одеси. Також у місті побудовано десятки житлових комплексів "Перлина", житлові комплекси "Оазис", "Дубаї в Одесі", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бізнес-центр Kadorr, бізнес-центр "Французький бульвар", Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торгову галерею Kadorr.