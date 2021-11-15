Звільнена команда Kyiv Post запустить нове видання

Звільнена команда англомовної газети Kyiv Post запустить нове видання. Його очолить колишня заступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко.

Про це йдеться у фейсбук-спільноті Save the Kyiv Post.

"Тиждень тому Kyiv Post, як ми знаємо, припинила своє існування. Хороша новина в тому, що ми продовжуємо нести її цінності та дух! Зараз ми переходимо до запуску нового медіа-аутлета з 30 екс-працівниками Kyiv Post на борту, щоб продовжити його спадщину. Незалежна Kyiv Post може зникнути, але її команда об'єднана і прагне продовжувати служити вам, нашій громаді", - йдеться у повідомленні редакції.

Бізнес-сторону нового видання візьме на себе консультаційна фірма Jnomics Media, засновники якої Якуб Парусінскі та Дарина Шевченко обіймуть посади фінансового та генерального директора нового видання. Ця фірма допомагала створити членську модель для фінансування "Української правди", а також вирішувала фінансові питання для "Громадського".

Колишні журналісти Kyiv Post поки що працюватимуть в режимі розсилки під назвою Ukraine Daily.

Нагадаємо, що 8 листопада 2021 року власник Kyiv Post Аднан Ківан, який купив видання у 2018 року в Мохаммада Захура, повідомив про перезавантаження медіа. Це сталося після того, як бізнесмен несподівано для редакції вирішив створити україномовну версію Kyiv Post.

Команда газети на чолі з головним редактором Kyiv Post Браяном Боннером звільнилась, а перезапуск доручили Люку Шеньє, який був генеральним директором Kyiv Post у 2016-2018 роках.

Аднан Ківан – один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.