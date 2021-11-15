Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
ГоловнаПолітика

Звільнена команда Kyiv Post запустить нове видання

Створити медіа допомагатиме консультаційна фірма Jnomics Media.

Звільнена команда Kyiv Post запустить нове видання
Фото: facebook.com/savekyivpost

Звільнена команда англомовної газети Kyiv Post запустить нове видання. Його очолить колишня заступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко.

Про це йдеться у фейсбук-спільноті Save the Kyiv Post.

"Тиждень тому Kyiv Post, як ми знаємо, припинила своє існування. Хороша новина в тому, що ми продовжуємо нести її цінності та дух! Зараз ми переходимо до запуску нового медіа-аутлета з 30 екс-працівниками Kyiv Post на борту, щоб продовжити його спадщину. Незалежна Kyiv Post може зникнути, але її команда об'єднана і прагне продовжувати служити вам, нашій громаді", - йдеться у повідомленні редакції.

Бізнес-сторону нового видання візьме на себе консультаційна фірма Jnomics Media, засновники якої Якуб Парусінскі та Дарина Шевченко обіймуть посади фінансового та генерального директора нового видання. Ця фірма допомагала створити членську модель для фінансування "Української правди", а також вирішувала фінансові питання для "Громадського".

Колишні журналісти Kyiv Post поки що працюватимуть в режимі розсилки під назвою Ukraine Daily.

Нагадаємо, що 8 листопада 2021 року власник Kyiv Post Аднан Ківан, який купив видання у 2018 року в Мохаммада Захура, повідомив про перезавантаження медіа. Це сталося після того, як бізнесмен несподівано для редакції вирішив створити україномовну версію Kyiv Post.

Команда газети на чолі з головним редактором Kyiv Post Браяном Боннером звільнилась, а перезапуск доручили Люку Шеньє, який був генеральним директором Kyiv Post у 2016-2018 роках.

Аднан Ківан – один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також