У Білорусі інформагентство “БелаПАН” визнано “екстремістським формуванням”

Екстремістськими визнано сайт агентства та його логотип.

У Білорусі інформаційне агентство БелаПАН визнано “екстремістським формуванням”. Про це пише interfax.by.

Медіа внесли до переліку організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності на підставі рішення КДБ від 1 листопада 2021 року.

На сайті МВС зазначено, що “екстремістську діяльність здійснює група громадян із числа співробітників інформаційного агентства ЗАТ “БелаПАН”.

Екстремістськими визнано сайт агентства та його логотип.

Головного редактора та директора інформагентства Ірину Левшину та колишнього директора агентства Дмитра Новожилова було затримано 18 серпня 2021 року за підозрою в "організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них".

18 серпня також затримали бухгалтера Катерину Бойову. Її відпустили 28 серпня під зобов'язання щодо явки. Вона залишається у статусі підозрюваної.

Офіс агентства опечатано, а редакційний сервер та сервер, на якому розміщувався сайт, вилучено і він недоступний.

Слідчий комітет 27 серпня повідомив про те, що у результаті перевірки діяльності інформагентства виявили “порушення законодавства щодо ухилення від сплати сум податків”.

Нагадаємо, у жовтні Міністерство внутрішніх справ Білорусі включило опозиційні телеграм-канали Nexta, Nexta-Live та Luxta до списку "екстремістських формувань".