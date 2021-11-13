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НАТО закликає Лукашенка припинити провокації з мігрантами на кордонах ЄС

"Союзники НАТО солідарні з Польщею, Литвою, Латвією та іншими країнами Альянсу, яких зачепила дана проблема".

НАТО закликає Лукашенка припинити провокації з мігрантами на кордонах ЄС
Фото: EPA/UPG

Північноатлантичний альянс рішуче засуджує дії Білорусі щодо потоку нелегальної міграції, штучно створеного режимом Лукашенка, в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"Ці жорстокі дії ставлять під загрозу життя вразливих людей. Союзники НАТО солідарні з Польщею, Литвою, Латвією та іншими країнами Альянсу, яких зачепила дана проблема", - йдеться у повідомленні.

В НАТО зазначили, що залишатимуться пильними щодо ризику подальшої ескалації та провокацій з боку Білорусі та надалі відслідковуватимуть наслідки для безпеки Альянсу.

Члени НАТО також закликали Білорусь припинити провокації, поважати права людини та основні свободи та дотримуватися міжнародного права. 

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Скупчення біженців з країн Близького Сходу та Центральної Азії спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП "Брузгі" (Білорусь) і "Кузьниця" (Польща). Згідно з останніми даними, білоруські спецслужби цілеспрямовано направляють мігрантів до КПП. Натовп біженців намагається організувати прорив кордону й облаштовує табори.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю.

У разі закриття кордонів із Білоруссю Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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