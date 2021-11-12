Суд Литви визнав двох людей винними у шпигунстві на користь Росії

Один з них,яксвідчать дані литовської розвідки, майже чотири роки проводив заходи на російські гроші, де збирав дані про запрошених гостей.

Суд у литовському місті Клайпеда визнав винними в шпигунстві на користь Росії двох людей, повідомляє "Радіо свобода".

Як інформує Литовське національне радіо та телебачення, до чотирьох років ув’язнення засуджено директора Балтійської молодіжної асоціації "Ювенюс" Олексія Грейчуса. Згідно з вироком, він був завербований Федеральною службою безпеки й майже чотири роки проводив заходи на гроші російської розвідки, де збирав дані про запрошених гостей. Чоловік своєї провини не визнає.

Грейчус – видавець, лівий активіст, організатор "Безсмертного полку" у Клайпеді. Він займається збереженням радянських військових пам’яток, брав участь у заходах у Росії та регулярно спілкувався з російськими дипломатами.

Інший засуджений - громадянин Литви Міндаугас Тунікайтіс. Він свою вину визнав. Суд призначив йому півтора року позбавлення волі.

Згідно з вироком суду, Тунікайтіс та Гречус були завербовані одним співробітником ФСБ, який регулярно видавав їм завдання. Росіянина не затримали.

Нагадаємо, 27 липня суд у Литві визнав винним та засудив до шести років позбавлення волі політика Альгірдаса Палецкіса за шпигунство на користь Росії.