Зеленський закликав Сенат ухвалити поправку до оборонного бюджету із санкціями проти "Північного потоку-2"

За словами Зеленського, ця правка може зупинити ПП-2.

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат ухвалити поправку до закону про оборонний бюджет на 2022 рік щодо протидії записку російського газопроводу "Північного потоку-2".

Відповідну заяву Зеленський зробив у Twitter.

"Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA (закону про оборонний бюджет. – Ред.) поправки, яка зупинить «Північний потік – 2». Звертаємось до всіх друзів України та Європейського Союзу в Сенаті США щодо підтримки такої норми й на рівні Сенату", – зазначив він.

У версені Палата представників додала до проєкту санкції проти ПП-2. Він потребує ще схвалення в Сенаті та підпису президента Джо Байдена.

Як відомо, у травні Байден погодився скасувати санкції, введені Конгресом щодо трубопроводу, в спробі налагодити відносини з Німеччиною, яка підтримала будівництво "Північного потоку-2". Цей крок відкрив двері до завершення будівництва трубопроводу.

Рішення викликало негативну реакцію серед законодавців з обох сторін, спонукавши їх представити новий закон, який, по суті, скасовує це рішення.

Передбачувані санкції можуть стосуватися юридичних та фізичних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2", в тому числі його сертифікації.

Якщо законопроєкт встигне стати законом до кінця року, він ще може зупинити запуск газопроводу.

"Північний потік-2" складається з уже побудованих, але не введених в експлуатацію двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Вони тягнуться від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Для запуску ПП-2 газопровід має пройти сертифікацію. Однак у Міненерго України вважають, що "Північний потік-2" можуть запустити і без неї, шантажуючи Європу.