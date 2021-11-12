США розглядають низку інструментів для впливу на Білорусь, - Блінкен

У Вашингтоні занепокоєні спробами Мінська використовувати імміграцію як політичний інструмент. Відтак адміністрація США розглядає інструменти, які може застосувати для впливу на владу Білорусі.

Про це заявив у п'ятницю глава держдепартаменту Ентоні Блінкен, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Ми дуже занепокоєні спробами Білорусі використовувати імміграцію як політичний інструмент. Не будемо заздалегідь повідомляти про те, чи можливі санкції. Ми розглядаємо низку інструментів, які ми маємо (для впливу на Мінськ)", - сказав він на прес-конференції у Вашингтоні.

Блінкен пояснив, що США готові реагувати не лише на ситуацію з мігрантами, що скупчилися на кордоні Білорусі з ЄС, а й на інші проблеми, зокрема на дії Мінська, які придушують білоруську демократію.

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Скупчення біженців з країн Близького Сходу та Центральної Азії спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП "Брузгі" (Білорусь) і "Кузьниця" (Польща). Згідно з останніми даними, білоруські спецслужби цілеспрямовано направляють мігрантів до КПП. Натовп біженців намагається організувати прорив кордону й облаштовує табори.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю.

У разі закриття кордонів із Білоруссю Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа".