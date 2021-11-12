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Великобританія відправляє до Польщі військових для стримування нелегалів

Британські військові вивчать, як надати інженерну підтримку Польщі для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю.

Великобританія відправляє до Польщі військових для стримування нелегалів
Фото: EPA/UPG

Великобританія розгорнула на території Польщі групу своїх вйськовослужбовців. Вони нададуть інженерну підтримку польським прикордонникам, щоб стримати наплив нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великобританії.

"Великобританія і Польща мають довгу історію дружби і є союзниками по НАТО. Невелика група військовослужбовців Збройних сил Великобританії була розгорнута після угоди з польським урядом, щоб вивчити, як ми можемо надати інженерну підтримку для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Скупчення біженців з країн Близького Сходу та Центральної Азії спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП "Брузгі" (Білорусь) і "Кузьниця" (Польща). Згідно з останніми даними, білоруські спецслужби цілеспрямовано направляють мігрантів до КПП. Натовп біженців намагається організувати прорив кордону й облаштовує табори.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю.

У разі закриття кордонів із Білоруссю Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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