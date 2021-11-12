Великобританія відправляє до Польщі військових для стримування нелегалів

Британські військові вивчать, як надати інженерну підтримку Польщі для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю.

Великобританія розгорнула на території Польщі групу своїх вйськовослужбовців. Вони нададуть інженерну підтримку польським прикордонникам, щоб стримати наплив нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великобританії.

"Великобританія і Польща мають довгу історію дружби і є союзниками по НАТО. Невелика група військовослужбовців Збройних сил Великобританії була розгорнута після угоди з польським урядом, щоб вивчити, як ми можемо надати інженерну підтримку для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю", - йдеться у повідомленні.

🇬🇧 and 🇵🇱 have a long history of friendship and are @NATO allies.



A small team of UK Armed Forces personnel have deployed following an agreement with the Polish Government to explore how we can provide engineering support to address the ongoing situation at the Belarus border. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 12, 2021

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Скупчення біженців з країн Близького Сходу та Центральної Азії спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП "Брузгі" (Білорусь) і "Кузьниця" (Польща). Згідно з останніми даними, білоруські спецслужби цілеспрямовано направляють мігрантів до КПП. Натовп біженців намагається організувати прорив кордону й облаштовує табори.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю.

У разі закриття кордонів із Білоруссю Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа".