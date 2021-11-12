Франція попередила Росію про серйозні наслідки в разі нової агресії проти України

Представники Франції висловили свою стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ й оборони Росії та Франції, яка відбулася сьогодні, російські представники отримали попередження про серйозні наслідки в разі нової агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства Збройних Сил Франції.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі висловили свою стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні.

"Міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої подальшої можливої шкоди територіальній цілісності України", - наголошує пресслужба.

Водночас міністри закликали Кремль якнайшвидше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату. Вони також нагадали Росії про її зобов’язання щодо прозорості військових переміщень та діяльності відповідно до вимог ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора США попередили владу РФ про потенційні негативні наслідки перекидання російських військ до кордону з Україною.

Наприкінці жовтня газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс. Однак у Міноборони цю інформацію спростували.

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.

Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще ближче до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зі свого боку заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса.

Після цього Офісі президента заявили, що підтвердження інформації про нарощування російських військ біля українських кордонів немає. Там зазначили, що питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, залишається відкритим.