Офіс президента: немає підтвердження інформації про нарощування російських військ

Україна не має підтвердження інформації американських ЗМІ про нарощування Росією військ у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів.

Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного чи пропагандистського тиску.

Відомство також не підтверджує, що на кордонах поблизу України спостерігається зосередження російських військ більше нормального рівня.

Никифоров додав, що нещодавно на селекторній нараді президента виступав головнокомандувач Збройних сил України, який "не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити".

“Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації”, –розповів прессекретар.

Нагадаємо, тиждень тому газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс.

У Міністерстві оборони на це відповіли, що Україна не фіксувала додаткового перекидання російських військ, озброєння та військової техніки до державного кордону. Міністерство назвало повідомлення про нарощування сил "елементом інформаційно-психологічних дій".

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.

Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще бличже до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зі свого боку заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса.