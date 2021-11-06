У столиці Сьєрра-Леоне місті Фрітаун внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше 99 людей.

Про це пише reuters.com.

Вибух стався у п'ятницю, 5 листопада близько 22:00 за місцевим часом.

У суботу вранці паливо з автоцистерни досі текло, а поліція і солдати намагалися прибрати з вулиці великий натовп спостерігачів.

Окрім того, понад 100 постраждалих госпіталізовані у медзакладах всієї столиці, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Амара Джамбай.

Ninety-nine killed in fuel tanker blast in Sierra Leone capital https://t.co/bZFurTsGQn pic.twitter.com/K9Zo1EAq5j — Reuters (@Reuters) November 6, 2021

Серед жертв були й люди, які почали зібрати паливо, що витекло з автомобіля внаслідок аварії.

“У нас так багато жертв, обгорілих тіл. Це жахлива, жахлива аварія”, – заявив голова Національного агентства боротьби зі стихійними лихами Бріма Буре Сісей.

Число жертв найближчим часом може зрости, пише зі свого боку bbc.com.

Влада країни заявила, що в морг доставили понад 90 тіл.

Мер столиці Івонн Акі-Сав'єрр заявила, що жертвами вибуху могли стати понад 100 людей.

Як інформують місцеві ЗМІ, бензовоз зіткнувся із вантажівкою на жвавому перехресті у житловому кварталі.

“В результаті ДТП стався витік палива, і люди, які були поряд з бензовозом, кинулися збирати паливо, що розлилося. У цей момент пролунав вибух”, – йдеться у повідомленні.

ЗМІ уточнюють, що аварія сталася поряд із місцем, де мешканці району зазвичай збираються, щоб купити бензин на розлив. Поруч із місцем ДТП також розташований супермаркет.