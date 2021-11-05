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Верховний суд Нідерландів повернув справу ЮКОСа на $60 млрд до апеляційної інстанції

Багаторічний судовий процес затягнеться ще більше.

Верховний суд Нідерландів повернув справу ЮКОСа на $60 млрд до апеляційної інстанції
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Нідерландів не затвердив рішення арбітражу, яке зобов'язує Росію виплатити компенсацію акціонерам ЮКОСа в розмірі майже 60 млрд доларів.

Як повідомляє BBC, суд повернув справу до апеляційного суду, визнавши, що той процедурно неправильно відкинув російські звинувачення у шахрайстві на адресу акціонерів ЮКОСу і їх потрібно розглянути по суті.

Однак основну претензію Росії - що арбітраж в принципі не мав права виносити оскаржуване рішення від 2014 року на основі Енергетичної хартії - Верховний суд відкинув остаточно, як і всі інші. У цій частині він затвердив програш Росії в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, постійна палата третейського суду у Гаазі у липні 2014 року зобов'язала Росію виплатити майже 50 млрд доларів компаніям, афільованим з колишніми акціонерами ЮКОС.

ЮКОС був колись найбільшою нафтовою компанією Росії, але після приходу до влади Володимира Путіна її активи передали "Роснафті", а колишнього власника Михайла Ходорковського посадили в тюрму. Суд вирішив, що дії Росії щодо ЮКОСу можна розцінити як експропріацію інвестицій, що порушує 45-ту статтю Енергетичної хартії, яку РФ підписала, але не ратифікувала.

Окружний суд Гааги у 2016 році скасував це рішення, але Апеляційний суд Гааги на початку 2020-го підтвердив

За час судових розглядів сума компенсації колишнім акціонерам ЮКОС зросла до 57 млрд доларів. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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