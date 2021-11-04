ФБР звинуватило російського аналітика у дачі неправдивих свідчень

Чоловіка підозрюють у тому, що він брехав спецслужбі під час президентської кампанії в США у 2016 році.

Заарештованого в США російського аналітика Ігоря Данченка звинуватили у наданні неправдивої інформації ФБР.

Про це повідомляє РБК із посиланням на судові документи.

Данченка підозрюють у тому, що він брехав спецслужбі під час президентської кампанії 2016 року, за підсумками якої переміг Дональд Трамп.

Російського аналітика підозрюють у збиранні інформації для досьє на Трампа, яке було опубліковано у 2017 році. У досьє йшлося про зв'язок Трампа з Росією.

У судових документах сказано, що у липні 2016 року ФБР розпочало розслідування для того, щоб встановити, чи були люди з оточення Трампа залучені до змови з Росією. З липня по грудень того ж року спецслужба отримувала повідомлення про те, що Трамп справді міг бути пов'язаним із Росією. На підставі цих повідомлень було встановлено стеження за одним із радників Трампа - Картером Пейджем.

Пізніше у ФБР з'явилися сумніви щодо правдивості інформації, отриманої від інформаторів. Під час опитування джерел стало відомо, що значний обсяг інформації йшов від Данченка. ФБР провело серію допитів російського аналітика і зараз вважає, що під час цих розмов він надавав агентам свідомо неправдиву інформацію.

Нагадаємо, у 2017 році видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінковий документ про вплив Москви на Дональда Трампа. З нього випливало, що Кремль має компромат на президента США, зокрема про "збочені сексуальні акти". У ньому також йдеться про зв'язки між представниками штабу Трампа і російськими спецслужбами. Досьє стверджує, що ФСБ прослуховувала винайнятий Трампом у Москві президентський номер у готелі "Рітц Карлтон", куди Трамп нібито запрошував повій. Через добу після публікації доповіді ЗМІ назвали ім'я гаданого автора досьє: ним виявився екс-співробітник британської розвідки МІ-6 Крістофер Стіл, співзасновник лондонської компанії Orbis Business Intelligence, що спеціалізується на розслідуваннях і безпеці.

Сам Трамп раніше неодноразово спростовував заяви про зв'язки з російською владою. За його словами, американська розвідка визнала опублікований BuzzFeed компромат "фальшивкою".