Колишній генсек НАТО розповів про плани Путіна приєднатися до Альянсу

Росія хотіла бути частиною "процвітаючого Заходу", але не бажала стояти в черзі "з багатьма країнами, які не мають значення".

Очільник НАТО з 1999 по 2004 рік Джордж Робертсон заявив, що Володимир Путін на початку свого президентства розглядав питання про вступ Росії до Північноатлантичного альянсу.

Про це ексголова військового блоку розповів у розмові з One Decision Podcast, передає The Guardian.

"За словами колишнього генерального секретаря трансатлантичного альянсу, Володимир Путін хотів, щоб Росія приєдналася до НАТО, але не бажав, щоб його країна проходила звичайний процес подачі заявок і стояла в черзі «з багатьма країнами, які не мають значення»", - сказано в повідомленні.

Робертсон розповів, що Путін на їхній першій зустрічі дав зрозуміти, що хоче, щоб Росія була частиною Західної Європи.

"Вони хотіли бути частиною того безпечного, стабільного процвітаючого заходу, якого на той час не було Росії", - сказав він.

Як зазначає The Guardian, слова Робертсона підтверджують те, що Путін сказав покійному Девіду Фросту в інтерв’ю BBC незадовго до того, як він його вперше інавгурували на посаду президента Росії понад 21 рік тому.

Путін сказав Фросту, що не виключає вступу до НАТО, "якщо і коли погляди Росії будуть враховуватися як погляди рівноправного партнера". Він заявляв, що йому було важко уявити НАТО як ворога. "Росія є частиною європейської культури. І я не можу уявити свою власну країну в ізоляції від Європи і того, що ми часто називаємо цивілізованим світом".

Як повідомляли, 18 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про призупинення роботи представництва РФ при НАТО у зв'язку з неможливістю його подальшої діяльності.

Росія також вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві, акредитацію її співробітників припинили з 1 листопада. Буде закрито й інформаційне бюро НАТО в Москві, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії.

Нагадаємо, що членів російської місії при НАТО позбавили акредитації в Брюсселі через шпигунську діяльність.