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Президент Польщі підписав закон про будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю

Законопроект має спростити термінове будівництво укріплення через міграційний тиск на кордоні з Білоруссю.

Президент Польщі підписав закон про будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє "Радіо Польща".

Створення захисного муру коштуватиме загалом 1,61 млрд злотих (близько 350 млн євро).

Польський парламент ухвалив закон про будівництво укріплення на державному кордоні 14 жовтня. Він визначає правила підготовки та будівництва муру на польському кордоні. Минулої п'ятниці Сейм відхилив основні поправки Сенату – верхньої палати парламенту – до цього законопроекту, і закон було передано на підпис президента.

Законопроект, підготовлений Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі, має спростити термінове будівництво укріплення через міграційний тиск на кордоні з Білоруссю.

У вівторок польські прикордонники зафіксували 351 спробу незаконного перетину польсько-білоруського кордону, повідомила прикордонна служба. Затримано 16 людей.

Загалом з початку року прикордонники зафіксували 29 тис. спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, зокрема 15,7 тис. у жовтні. З 2 вересня у зв'язку з міграційним тиском у 183 населених пунктах в районах, прилеглих до кордону з Білоруссю, запроваджено надзвичайний стан.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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