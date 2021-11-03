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Кремль: нову Воєнну доктрину ухвалять на засіданні Вищої держради Союзної держави

Завтра Путін і Лукашенко обговорять оновлення союзних програм на 2021-2023 роки.

Кремль: нову Воєнну доктрину ухвалять на засіданні Вищої держради Союзної держави
Фото: kremlin.ru

Нову Воєнну доктрину буде затверджено під час засідання Вищої держради Союзної держави, яке відбудеться 4 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко під час заходу обговорять по відеозв'язку оновлення союзних програм на 2021-2023 роки, включаючи Воєнну доктрину та Концепцію міграційної політики.

"Планується затвердити пакет важливих інтеграційних документів: "Основні напрямки реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки", що включають 28 галузевих союзних програм, а також оновлену Воєнну доктрину та Концепцію міграційної політики Союзної держави", - йдеться у повідомленні.

Інтеграція Росії з Білоруссю обговорюється з 1999 року. Проєкти "дорожніх карт" влада країн не публікувала.

У 2019 році Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися, що Росія і Білорусь в рамках об'єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд.

У вересні 2020 прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін на зустрічі з Олександром Лукашенком заявив про досягнення прогресу щодо Союзної держави.

У вересні 2021-го РФ і Білорусь схвалили рішення про поглиблення інтеграції країн на основі 28 союзних програм.

Нагадаємо, 20 жовтня на спільній колегії міністерств оборони РФ і Білорусі було ухвалено рішення про необхідність розробити програму Союзної держави до 2026 року. Тоді ж очільник російського відомства Сергій Шойгу анонсував спільні російсько-білоруські навчання "Щит Союзу", які "стануть ключовою подією 2023 року".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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