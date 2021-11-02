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Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги

Постачання здійснюється на запит української сторони і здійснюватиметься до 21:00 2 листопада.

Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги
Фото: belrynok.by

Сьогодні, 2 листопада, Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги.

Про це повідомляється на сайті Міністерства енергетики Білорусі.

"2 листопада з 14:00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постачання здійснюється на запит української сторони. Про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) у цьому випадку не йдеться.

Постачання здійснюватиметься до 21:00 2 листопада. 

Нагадаємо, на добовому аукціоні НЕК "Укренерго" недавно створена фірма "Тет Груп" викупила 400 МВт потужності на всі години для імпорту електроенергії з Білорусі на 3 листопада. Ціна становила 0 грн/МВт-год.

У кінці жовтня потужності для імпорту електроенергії з Білорусі за 383 млн гривень викупила НАЕК "Енергоатом", але Білорусь не підтверджує їй обсяги та графіки постачання, тому імпорт так і не почався.

З весни 2021 року в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі, але з 1 листопада вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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