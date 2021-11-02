"Газпром" відмовився бронювати на I квартал 2022 потужності через Україну та Польщу

Обсяг транзиту з РФ до ЄС постійно зменшується.

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну та Польщу на перший квартал 2022 року.

Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформах GSA Platform та Regional Booking Platform, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Цього року компанія вважає за краще утримуватися від довгострокового бронювання, віддаючи перевагу в основному місячним контрактам", - зазначає агентство.

Учора генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що "Газпром" з 1 листопада зменшив транзит газу територією України на третину - до 57 млн кубометрів на добу.