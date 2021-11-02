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На зарплати гірникам переказали дві третини додатково виділених коштів

Для виплат працівникам державних вуглевидобувних підприємств з держбюджету виділили 1 млн грн.

На зарплати гірникам переказали дві третини додатково виділених коштів
Фото: epravda.com.ua

1 листопада на державні шахти перераховано 671,4 млн грн на зарплати гірникам. Кошти будуть використані для повного погашення заборгованості за липень і серпень, а також на виплату зарплати шахтарям за вересень 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Суму було перераховано в запланований термін, про який міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час зустрічі з керівництвом Укрвуглепрофспілки та керівниками профспілок державних вугледобувних підприємств 26 жовтня", - сказано в повідомленні.

Це частина коштів, що були виділені відповідно до змін до Держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям. Ще 335,8 млн грн передбачено на виплату заробітної плати гірникам у грудні поточного року.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 жовтня ухвалила зміни до Держбюджету, якими додатково спрямовано 1 млрд грн для виплат працівникам державних вуглевидобувних підприємств. 19 жовтня закон підписав президент.

 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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