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Кабмін посилив вимоги до дизельного пального

Відтепер у Техрегламенті встановлено граничну температуру фільтрованості для зимового та арктичного дизпального.

Кабмін посилив вимоги до дизельного пального
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів прийняв постанову "Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив".

Документ, який уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, яка посилює вимоги до дизельного пального, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Це дасть змогу суб’єктам господарювання провести оцінку відповідності такого дизельного палива вимогам Технічного регламенту та оформити паспорт якості при випуску на ринок та введенні в обіг", - сказано в повідомленні.

Відтепер у Техрегламенті встановлено показник "гранична температура фільтрованості" для зимового та арктичного дизельного пального.

Так, для зимового дизельного пального така температура становитиме не вище мінус 20°С, для арктичного - не вище мінус 30°С.

Крім того, для літнього дизельного пального гранична температура фільтрованості становитиме не вище мінус 5°С.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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