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Єврокомісія втрутилась у купівлю Arm компанією NVIDIA

У Брюсселі побоюються негативних наслідків угоди.

Єврокомісія втрутилась у купівлю Arm компанією NVIDIA
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія почала офіційне розслідування для перевірки наміру NVIDIA купити британського розробника процесорів Arm Holdings.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Віцепрезидентка Єврокомісії Маргрет Вестагер заявила, що ця угода може ускладнити іншим виробникам доступ до технологій Arm, що нашкодить усій напівпровідниковій промисловості. В основі побоювань ЄС лежить нейтралітет Arm. Компанія надає ліцензію на виробництво своїх мікросхем широкому колу компаній, включаючи Apple і Samsung Qualcomm, багато з яких конкурують між собою і з NVIDIA.

"Метою нашого розслідування є збереження компаніями з Європи ефективного доступу до технологій, необхідних для виробництва сучасної напівпровідникової продукції, за конкурентними цінами", - пояснила єврокомісар.

ЄС також планує вивчити потенційний вплив угоди на те, як компанії обмінюються інформацією з Arm, і чи може NVIDIA змінити модель фінансування досліджень та розробок Arm таким чином, щоб зробити свої продукти більш прибутковими на шкоду компаніям, які використовують інші технології Arm.

Єврокомісія ухвалить своє рішення з приводу угоди до 15 березня 2022 року.

Нагадаємо, що Arm Holdings самостійно не виробляє процесорів, а тільки ліцензує їхнє виробництво.

Вона розробляє загальну конструкцію чипів і спеціальний набір інструкцій (тобто мову, яку розуміє процесор), а потім продає це виробникам, які вже створюють власні системи. При цьому Arm Holdings зберігає повний нейтралітет і однаково ставиться до всіх клієнтів.

Клієнтами Arm є найбільші технологічні компанії: Qualcomm, Apple, Samsung, Broadcom, Huawei, Microsoft, Amazon, MediaTek. NVIDIA також є ліцензіатом Arm Holdings, але цього їй видалося замало – вона хоче інтегрувати власні технології в екосистему Arm.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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