Аукціон з приватизації ОГХК знову перенесли - орієнтовно на грудень

Фонд державного майна знову скасував приватизаційний аукціон Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), який мав відбутися 29 жовтня, через допуск до конкурсу лише одного учасника.

Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

"До Фонду держмайна надійшло дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ «ОГХК», одна з яких не відповідає вимогам чинного законодавства. Оскільки аукціон не може бути проведений з одним учасником, Фонд державного майна визначить нову дату аукціону", - сказано в повідомленні.

Рішення про нову дату аукціону планують ухвалити на засіданні аукціонної комісії в п’ятницю, 29 жовтня.

За словами заступника голови ФДМ Тараса Єлейка, аукціон може бути призначено орієнтовно на грудень.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - перший об'єкт великої приватизації, який виставлено на аукціон після її розблокування. Однак терміни приватизації відкладали кілька разів. У червні голова ФДМ заявляв, що на ОГХК претендують більше 10 компаній.

Проте призначений на 31 серпня аукціон скасували через допуск до конкурсу лише одного учасника. Торги перенесли на 29 жовтня.

ОГХК - державне підприємство, один з найбільших у світі виробників титанової сировини. В його структуру входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.