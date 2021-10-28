У Швейцарії розповіли про перспективи повернення в Україну активів Януковича

Швейцарія отримала позитивну відповідь від України щодо завершення судових процедур, необхідних для повернення заморожених активів колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомив віцепрезидент та голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс, повідомляє "Укрінформ".

“Ми зауважили і сигналізували до України, що залишається три роки (допоки активи Януковича та його оточення залишатимуться замороженими у Швейцарії - ред.), але ми отримали позитивну відповідь у тому сенсі, що відбуваються необхідні судові процедури для того, щоб щойно юридична ситуація в судовій сфері зміниться, ці кошти повернулися до України”, - сказав Кассіс на спільній із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві.

За словами представника Швейцарії, йдеться про суму в 70 мільйонів швейцарських франків.

Віцепрезидент додав, що обговорював це питання під час сьогоднішньої зустрічі з Кулебою та минулого року під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

Із 2014 року на рахунках Януковича було заморожено 70 млн швейцарських франків (близько 69 млн доларів). Згодом у Генпрокуратурі повідомили, що у Швейцарії також арештували пів тонни золота, яке належало наближеній до так званої сім'ї Януковича людині. Ціна 500 кг золота – понад $20 млн.

Сам Янукович стверджував, що "ні грошей, ні майна за кордоном у нього нема і ніколи не було".

В Україні ГПУ арештувала кошти експрезидента на сумму близько $127 млн. Держслужба фінмоніторингу також заблокувала активи 19 компаній-нерезидентів, які були пов'язані з оточенням Януковича на суму $1,34 млн.