З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
ГоловнаЕкономікаДержава

У Швейцарії розповіли про перспективи повернення в Україну активів Януковича

Йдеться про суму в 70 мільйонів швейцарських франків.

У Швейцарії розповіли про перспективи повернення в Україну активів Януковича
Фото: 1fin.biz

Швейцарія отримала позитивну відповідь від України щодо завершення судових процедур, необхідних для повернення заморожених активів колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомив віцепрезидент та голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс, повідомляє "Укрінформ".

“Ми зауважили і сигналізували до України, що залишається три роки (допоки активи Януковича та його оточення залишатимуться замороженими у Швейцарії - ред.), але ми отримали позитивну відповідь у тому сенсі, що відбуваються необхідні судові процедури для того, щоб щойно юридична ситуація в судовій сфері зміниться, ці кошти повернулися до України”, - сказав Кассіс на спільній із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві.

За словами представника Швейцарії, йдеться про суму в 70 мільйонів швейцарських франків.

Віцепрезидент додав, що обговорював це питання під час сьогоднішньої зустрічі з Кулебою та минулого року під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

Із 2014 року на рахунках Януковича було заморожено 70 млн швейцарських франків (близько 69 млн доларів). Згодом у Генпрокуратурі повідомили, що у Швейцарії також арештували пів тонни золота, яке належало наближеній до так званої сім'ї Януковича людині. Ціна 500 кг золота – понад $20 млн. 

Сам Янукович стверджував, що "ні грошей, ні майна за кордоном у нього нема і ніколи не було".

В Україні ГПУ арештувала кошти експрезидента на сумму близько $127 млн. Держслужба фінмоніторингу також заблокувала активи 19 компаній-нерезидентів, які були пов'язані з оточенням Януковича на суму $1,34 млн. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також