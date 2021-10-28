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Мінцифри пропонує грошову винагороду за перевірку сервісів у ЦНАПах

Міністерство запускає першу всеукраїнську оцінку якості адмінпослуг.

Мінцифри пропонує грошову винагороду за перевірку сервісів у ЦНАПах
Робота ЦНАП Гребінківської громади на Київщині
Фото: decentralization.gov.ua

Міністерство цифрової трансформації пропонує громадянам грошову винагороду за перевірку якості сервісу у центрах надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Українці зможуть впливати на якість держпослуг. Для цього Мінцифра запускає першу всеукраїнську оцінку якості адмінпослуг. Спершу перевірити сервіс українці зможуть у ЦНАП, а скоро - у всіх держорганах країни, які надають адмінпослуги", - йдеться у повідомленні.

З ініціативи міністерства оцінювати ЦНАП будуть таємні відвідувачі. Ними може стати будь-хто, зареєструвавшись на платформі Дія.Центрів. За це перевіряльник отримуватимуть грошову винагороду.

Окрім того, після візиту до центру люди, що залишили номер телефону, отримуватимуть SMS- або Viber-повідомлення або дзвінки від операторів колцентру з опитуванням.

Також можна відсканувати QR-постер під час візиту або знайти його на мапі ЦНАП на платформі Дія.Центрів.

Раніше в жовтні в Україні запустили електронну систему для соціальних виплат і адмінпослуг. Ця система покликана спростити процес отримання адміністративних послуг соціальної сфери.

Електронна система буде працювати у зв'язці з фронт-офісами територіальних громад, ЦНАПами та "Дією". Скоро в "Дії" мають з'явитися найпопулярніші соціальні послуги, такі як отримання субсидій, призначення пенсі та послуги для переселенців.

Пілотна версія ЄІССС вже працює в чотирьох територіальних управліннях соціального захисту населення та п’яти територіальних громадах Київської та Житомирської областей. Запуск системи на всій території України відбудеться наступного року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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