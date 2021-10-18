В Україні запустили електронну систему для соціальних виплат і адмінпослуг

Призначати субсидії та пенсії можна буде через "Дію".

Міністри Марина Лазебна і Михайло Федоров у понеділок, 18 жовтня, презентували Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).

Про це повідомляється на сайтах Мінсоцполітики і Мінцифри.

Ця система покликана спростити процес отримання адміністративних послуг соціальної сфери.

"Не треба буде збирати збирати десятки папірців та місяцями чекати розгляду заяв на субсидію чи призначення пенсії. А державі вона дозволить формувати ефективну соціальну політику та відслідковувати корупційні ризики", – заявив Федоров.

Лазебна у свою чергу назвала запуск системи "справжньою революцією у сфері соціального захисту".

В основі ЄІССС лежить Єдиний соціальний реєстр, створений замість десятка не пов’язаних між собою реєстрів та інформаційних систем. В ньому міститься інформація про кожного, хто має право, отримує чи колись отримував будь-який вид державної соціальної підтримки.

За словами Лазебної, поступово до ЄІССС увійдуть всі види соціальних виплат – від пенсій та субсидій до виплат по малозабезпеченості і допомоги по безробіттю. До неї також будуть включені всі 125 адміністративних послуг соціального характеру, які сьогодні передбачені.

"Всі, хто справді потребує допомоги держави, отримають її швидко – за один-два дні замість півтора місяця, зручно, у повному обсязі і за однаковими правилами. Ми прибираємо принизливі та довготривалі процедури подачі заявок та очікування допомоги", – заявила вона.

Електронна система буде працювати у зв'язці з фронт-офісами територіальних громад, ЦНАПами та "Дією". Скоро в "Дії" мають з'явитися найпопулярніші соціальні послуги, такі як отримання субсидій, призначення пенсі та послуги для переселенців.

Пілотна версія ЄІССС вже працює в чотирьох територіальних управліннях соціального захисту населення та п’яти територіальних громадах Київської та Житомирської областей. Запуск системи на всій території України відбудеться наступного року.