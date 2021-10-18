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У селі під Одесою літній чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою

Поліцейські кілька годин вели з ним перемовини, проте безрезультатно.

Пізно ввечері 17 жовтня 62-річний житель села Усатове під Одесою загинув у своєму приватному будинку внаслідок вибуху гранати.

В обласній поліції повідомили, що чоловік зателефонував на "102" і заявив, що озброєний і хоче здатися правоохоронцям.

Правоохоронці застали п'яного чоловіка, який в одній руці тримав пістолет, а в другій - гранату. Він погрожував, що підірве гранату, якщо до нього хтось наблизиться.

Кількагодинні перемовини були безрезультатними. "Пояснюючи свої дії негараздами в житті, чоловік підпалив свій будинок, а згодом і сам загинув від вибуху гранати", - повідомили у поліції.

На місці інциденту працювала слідча група, загін спецпризначенців КОРД, вибухотехніки, рятувальники, газова служба та співробітники інших відомств.

Під час обшуку в домоволодінні загиблого поліцейські виявили два пістолети, споряджену патронами автоматичну зброю та залишки гранати РГД-5. Усе це, а також тіло загиблого, направили на експертизу.

Слідчі кваліфікували подію за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з поміткою "самогубство") та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Триває слідство.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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