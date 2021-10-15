Для відновлення сіл у них будуватимуть ЦНАПи та культурні центри замість клубів.

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Луганську область відвідав село Шульгинці, де реалізують пілотний проєкт "Нове село".

На сайті президента України повідомляється, що цей проєкт покликаний зробити державні послуги доступними для мешканців кожної громади.

У Шульгинцях за кілька місяців 2021 року побудували новий Центр надання адміністративних послуг, де можна отримати майже сто адмінпослуг, відділення "Нової пошти", аптечний пункт, відділення поліції, магазин продовольчих товарів, сквер і дитячі майданчики.

Замість сільского клубу відкрили центр культурних послуг, на базі якого є новітня бібліотека, зони для тренінгів та семінарів, зона з IT- та робототехнікою, внутрішній і зовнішній кінотеатри з LED-екраном.

Поряд з хабом з'явився дитячий майданчик із сучасними гойдалками та спеціальним безпечним гумовим покриттям.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

"Головне, це нова ідея – Центр культурних послуг, який змінює поняття «сільський клуб». Тут є можливість вчитися через інтернет, і не треба їхати в інше місто. Старші люди можуть прийти з онуками – діти займаються на 3D-принтері, а старші люди читають у цей час книжки або слухають лекцію", - сказав з цього приводу віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який супроводжував Зеленського.

Президент у свою чергу сказав, що Шульгинці стануть початком великої реформи українського села.

"Рік тому ми проїхали Україною, побачили, у якому стані наші села, селища й чого там немає. Простіше сказати, що там є – і це можна порахувати на пальцях. Але для життя, для реалізації своїх прагнень і для того, щоб проводити правильно час і відчувати себе в селі так само, як і в столиці чи будь-якому місті нашої держави, – немає нічого. Тому перед вами пілот – початок реалізації реформи українського села", – сказав Зеленський під час відвідування Шульгинців.

Подібні проєкти на перших порах збираються реалізувати в 11 сільських громадах Луганської області, 21 громаді Донецької області, 38 громадах Херсонської області, а потім - по всій Україні.

За даними "Нової пошти", вона інвестувала в "нове село" у Шульгинцях 16 млн гривень.

Нагадаємо, що навесні під час одного з форумів "Україна 30" Володимир Зеленський анонсував багаторічну програму відновлення українського села, яка, за задумом, має охопити всі сільські населені пункти України. Тоді він розповів, що в рамках програми у селах планують будувати сучасні адміністративні центри, медіацентри-клуби з кіноточкою та дороги.

У 2016 році уряд Володимира Гройсмана заявляв, що за період незалежності в Україні зникло майже 350 сіл, а кількість сільського населення скоротилася на 2,5 млн осіб