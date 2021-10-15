У Львові виникла пожежа в металевому вагончику, у результаті якої загинуло три людини.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Подія сталася ввечері, 14 жовтня на вулиці Городоцькій на відкритій території автостоянки великогабаритних автомобілів та техніки.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику із вагончика вибивались язики полум’я. О 21:35 вогнеборці локалізували пожежу, та о 21:40 повністю ліквідували.

“Після ліквідації загорання та обстеження місця пожежі в середині вагончика було виявлено тіла трьох загиблих осіб”, – йдеться у повідомленні.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у київському хостелі, що у Святошинському районі столиці, загинув 34-річний чоловік.