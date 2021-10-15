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ГоловнаСуспільствоПодії

У Львові сталася пожежа на стоянці великих авто, загинуло три людини

Причина займання встановлюється.

У Львові виникла пожежа в металевому вагончику, у результаті якої загинуло три людини.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Подія сталася ввечері, 14 жовтня на вулиці Городоцькій на відкритій території автостоянки великогабаритних автомобілів та техніки.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику із вагончика вибивались язики полум’я. О 21:35 вогнеборці локалізували пожежу, та о 21:40 повністю ліквідували.

“Після ліквідації загорання та обстеження місця пожежі в середині вагончика було виявлено тіла трьох загиблих осіб”, – йдеться у повідомленні.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у київському хостелі, що у Святошинському районі столиці, загинув 34-річний чоловік.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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