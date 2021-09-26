Внаслідок пожежі у київському хостелі загинув 34-річний чоловік

Внаслідок пожежі у київському хостелі, що у Святошинському районі столиці, загинув 34-річний чоловік.

Про це повідомили у ДСНС.

Служба порятунку отримала інформацію про займання 26 вересня о 03:00.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розміщеній на третьому поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі

О 03:31 пожежу було локалізовано та о 03:53 – ліквідовано на площі 40 кв. м.

“Попередньо в кімнаті знаходилось три особи, на момент прибуття бійців один з них вистрибнув з вікна 3-поверху та отримав травму, попередньо – перелом ключиці, інший вибіг по сходах на вулицю, а третього чоловіка 1987 року народження було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі”, – йдеться у повідомленні.

Постраждалого чоловіка, що отримав травми від падіння з висоти, госпіталізували до 1-ї обласної клінічної лікарні для обстеження.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у місті Яготин на Київщині сталася пожежа у багатоповерхівці, внаслідок чого дві особи загинуло, ще одну доправили до лікарні.