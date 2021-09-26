"Мотор Січ" та турецький виробник Bayraktar підписали угоду про співпрацю
"Мотор Січ" та турецький виробник Bayraktar підписали угоду про співпрацю
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
У Казахстані бойовик "ЛНР", який заборгував велику суму, розстріляв з рушниці п'ять людей
У Казахстані бойовик "ЛНР", який заборгував велику суму, розстріляв з рушниці п'ять людей
Замах на Шефіра вчинив професіонал, при цьому він був не один, - заступник голови МВС
Замах на Шефіра вчинив професіонал, при цьому він був не один, - заступник голови МВС
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Російські літаки вкотре порушили межі зони навчань українських військових
Російські літаки вкотре порушили межі зони навчань українських військових
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
Зеленський посилив свою охорону, а поліція перейшла на посилений режим роботи, – ЗМІ
Зеленський посилив свою охорону, а поліція перейшла на посилений режим роботи, – ЗМІ
Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
ГоловнаСуспільствоПодії

Внаслідок пожежі у київському хостелі загинув 34-річний чоловік

Причина займання встановлюється.

Внаслідок пожежі у київському хостелі загинув 34-річний чоловік
Фото: dp.dsns.gov.ua

Внаслідок пожежі у київському хостелі, що у Святошинському районі столиці, загинув 34-річний чоловік.

Про це повідомили у ДСНС.

Служба порятунку отримала інформацію про займання 26 вересня о 03:00.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розміщеній на третьому поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі

О 03:31 пожежу було локалізовано та о 03:53 – ліквідовано на площі 40 кв. м.

“Попередньо в кімнаті знаходилось три особи, на момент прибуття бійців один з них вистрибнув з вікна 3-поверху та отримав травму, попередньо – перелом ключиці, інший вибіг по сходах на вулицю, а третього чоловіка 1987 року народження було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі”, – йдеться у повідомленні.

Постраждалого чоловіка, що отримав травми від падіння з висоти, госпіталізували до 1-ї обласної клінічної лікарні для обстеження.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у місті Яготин на Київщині сталася пожежа у багатоповерхівці, внаслідок чого дві особи загинуло, ще одну доправили до лікарні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також