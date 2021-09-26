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На Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню

Двічі вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню
Фото: pravda.com.ua

Упродовж суботи, 25 вересня в районі проведення бойових дій на Донбасі окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Вони при цьому двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї.

В районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.

В бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

Впродовж п’ятниці, 24 вересня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що загроза повномасштабного вторгнення російських військ в Україну залишається, незважаючи на закінчення військових навчань "Захід-2021".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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