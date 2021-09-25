Російські літаки вкотре порушили межі зони навчань українських військових

Під час бойових стрільб літаки-розвідники Російської Федерації вкотре порушили межі зони, відведеної для навчань.

Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

“У районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору”, – йдеться у повідомленні.

Російські літаки неодноразово залітали у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань і перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.

“Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків”, – зазначив керівник стрільб – начальник зенітних, ракетних військ Повітряних Cил Борис Генов.