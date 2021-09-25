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На Київщині викрили банду автокрадіїв

Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк від восьми до дванадцяти років.

На Київщині викрили банду автокрадіїв

У Київській області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинного угруповання автокрадіїв.

Про це повідомили в обласній поліції.

Злочинців викрили працівники управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини разом зі спецпризначеннями під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Так, з липня 2020 по квітень 2021 чоловіки викрали 5 автівок на території Броварського та Бориспільського району. Серед автомобілів – “Toyota Land Cruiser Prado”, “Toyota Avalon”, “Mitsubishi Outlander”, “Toyota Camry”.

Правоохоронці провели за місцем проживання зловмисників санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема номерні знаки викрадених автівок, мобільні телефони.

Злочинна група ретельно готувала план викрадення авто. Чоловіки здійснювали попередню розвідку місця та використовували методи конспірації, уникаючи камер відеонагляду.

Слідче управління Головного управління Національної поліції в Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно організованого злочинного угруповання за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на початку вересня польські правоохоронці разом із прикордонниками затримали шістьох членів польсько-української злочинної групи, яка займалася викраденням автомобілів та мотоциклів, скупкою викрадених автомобілів та наркозлочинністю.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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