Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)

Загиблий зник кілька місяців тому під час велопрогулянки.

Правоохоронці, які обстежували території в справі про замах на помічника президента Сергія Шефіра під Києвом у лісі виявили тіло зниклої людини.

Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

"Під час прочісування лісу розкрили інший злочин - знайшли повішеного хлопця, який зник кілька місяців тому під час велопрогулянки" – розповідає співрозмовник.

Зазначається, що триває судово-медична експертиза тіла, яке було знайдено. Правоохоронці розглядають такі версії, як самогубство і насильницька смерть.

Оновлено. В поліції повідомили, що встановлюють обставини смерті 51-річного велосипедиста, тіло якого знайшли грибники поблизу села Юрівка Фастівського району.

Як з’ясувалось, чоловік безвісти зник 9 червня, про що із заявою до поліції звернулись родичі. Попередньо встановлено, що чоловік на велосипеді поїхав у невідомому напрямку і додому не повернувся.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили родичів померлого, які впізнали його.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ( Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, замах на Шефіра стався близько 10 години ранку 22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському. Сам президент назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас Зеленський визнав, що не знає замовників цього замаху. Пізніше президент додав, що це - тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо".