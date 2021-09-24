На горі Піп Іван Чорногірський - сильний вітер і дощ зі снігом.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Станом на ранок 24 вересня на г. Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах спостерігаються складні погодні умови.

Про це інформує пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Температура повітря 0°С, вітер південно-західний, 20-24 м/с з поривами до 30 м/с, хмарно, обмежена видимість до 70 м, дрібний дощ зі сніжною крупою", - сказано в повідомленні.

Зважаючи на погодні умови, рятувальники радять утриматись від походів у гори.

Укргідрометцентр попереджає, що 24 вересня пориви вітру 15-20 м/с можливі на всій територій України, у західних областях - місцями 25-30 м/с(І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, у четвер, 23 вересня, під час сходження на Ельбрус люди застрягли на великій висоті в умовах сильного вітру та морозу -20°. Загинули п'ятеро альпіністів. Ще 14 осіб вдалося врятувати.