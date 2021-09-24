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Окупанти відмовилися передати Україні останки українського бійця, - Гармаш

"На нашу "добру волю" нам відповіли відмовою".

Окупанти відмовилися передати Україні останки українського бійця, - Гармаш
Представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Окупанти попросили Україну передати останки бойовика, який загинув під Слов’янськом у 2014 році. Однак вони відмовили Україні у передачі тіла військового ЗСУ.

Про це заявив представник Донецька у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Денис Гармаш.

"В якості ініціативи доброї волі ... українська сторона передала протилежній стороні рештки особи, яка загинула під час конфлікту: Мялкіна Анатолія Володимировича ...". За цими офіційними рядками не видно ні материнського болю, ні особистості людини, ні іншої людини, яка залишилася неназваною... Тільки ім'я і факт передачі останків. Уже чую нарікання обурення такою "ініціативою" людей з "цього боку", які роками чекають останків своїх близьких...", - написав Гармаш у фейсбуці.

За словами Гармаша, "та сторона" звернулася до Української делегації ТКГ з проханням віддати останки, оскільки мати загиблого хворіє останньою стадією онкології і хоче померти, поховавши сина.

"Для нас материнський біль однаковий на всіх "сторонах". І ми пообіцяли опрацювати це питання, попросивши натомість останки іншого сина, інший матері, що живе на "цій стороні". Не буду називати його ім'я, щоб не травмувати рідних. Однак, у результаті, не відразу, через кілька днів, але на нашу "добру волю" нам відповіли відмовою", - написав він.

Учасник ТКГ зазначив, що українська сторона могла у відповідь також не віддавати рештки загиблого, але представники України вирішили не уподібнюватися прикладу окупантів.

"Ми не маємо і не будемо уподібнюватися нелюдям, які утримують у заручниках на окупованій території не тільки живих, а й мертвих", - підсумував Сергій Гармаш.

Нагадаємо, 23 вересня Україна передала до ОРДЛО останки загиблого бойовика Анатолія Мялкіна. Згідно з даними сайту "Миротворець", Мялкін є уродженцем Миколаївської області, але проживав у Донецьку. У 2014 році брав участь у боях на Донбасі у складі незаконних збройних формувань.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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