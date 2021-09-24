Instagram шкодить психіці підлітків, а Facebook “дозволяє все” селебриті: США сколихнув скандал навколо соцмереж

Lb.ua дізнавсь, як Instagram негативно впливає на підлітків, що можуть зробити люди з так званого “білого списку” Facebook та чи відповідатиме за це Марк Цукерберг .

Це стало відомо після розслідування, яке опублікували у The Wall Street Journal . Журналісти видання також дізнались, що для селебриті у Facebook немає жодних заборон на публікації контенту . Для майже шести мільйонів відомих людей з великою кількістю підписників не існує табу, за порушення яких звичайних користувачів забанять або видалять їм дописи.

Популярна серед молодіжної аудиторії соцмережа Instagram призводить до депресії та суїцидальних думок у підлітків. У керівництві компанії Facebook , якій і належить Instagram, знали про це, але нічого з цим не робили. Менеджери IT-гіганта продовжували заробляти кошти на соцмережі, яка приносить на рік понад 100 мільярдів доларів.

Шкідливий Instagram

2012 року Facebook викупив стартап Instagram за мільярд доларів. Власне тоді аналітики компанії Марка Цукерберга почали звертати увагу, що користувачі їхньої соцмережі старіють, а молодь обирає інші майданчики для спілкування, зокрема Snapchat.

Зараз понад 40% користувачів Instagram - це молодь до 22 років. Щодня близько 22 мільйонів підлітків заходять в Instagram у США порівняно з п'ятьма мільйонами у Facebook - кількість його молодих користувачів скорочується протягом десятиліття.

Протягом щонайменше трьох років у компанії відбувалися внутрішні дослідження негативного впливу Instagram на підлітків, утім із даними нічого не робили.

"32% дівчат-підлітків сказали, що коли стало погано через їхнє тіло, Instagram погіршив ці почуття", - ця інформація була на слайдах презентації для внутрішнього користування Facebook у березні 2020 року. Саме ці дані потрапили до журналістів The Wall Street Journal. "Порівняння в Instagram можуть змінити погляд молодих жінок на себе".

Фото: habr.com Найбільше Instagram шкодить дівчатам-підліткам

Неодноразово вчені компанії виявляли, що Instagram шкідливий для значного відсотка молоді, особливо для дівчат-підлітків.

Instagram збільшує тривожність у підлітків. Через фільтри та красиві зображення тіл майже 40% дівчат впадають у депресію чи починають голодування. Усе для того, щоб відповідати ідеалам Instagram-краси.

Внутрішні дослідження компанії також показали, що 13% британських підлітків і 6% американських мають суїцидальні думки через Instagram.

Проте головною проблемою для суспільства є те, що публічно Facebook применшує негативний вплив Instagram на підлітків, не оприлюднює своїх досліджень і не дає їх науковцям чи представникам влади. Компанія просто заробляє гроші далі.

“Розширення бази молодих користувачів є життєво важливим для річного доходу компанії на суму понад 100 мільярдів доларів. Вони не хочуть, щоб підлітки перестали заходити на платформу”, - йдеться у статті The Wall Street Journal.

Загалом за останні 18 місяців здійснено щонайменше п’ять досліджень Facebook. Автори розвідок назвали це "глибоким зануренням у психічне здоров'я підлітків".

Згідно з результатами цих студій, на підлітків впливає так зване “соціальне порівняння”. Діти бачать красивих, сексуальних, успішних і багатих людей, порівнюють із собою і після цього впадають у депресію.

Фото: repost.uz Депресія від Instagram

Instagram зі самого початку задумувався як інструмент для “соціального порівняння”, на відміну від TikTok і Snapchat. Застосунок сфокусовано на зображеннях тіла і способу життя в цілому, тоді як TikTok спрямований на продуктивність, а Snapchat - на штучні фільтри, що “зберігають фокус на обличчі”.

В одному дослідженні підлітків у США та Великобританії Facebook виявив, що понад 40% користувачів Instagram повідомили, що почуваються "непривабливими" через цю соцмережу. Близько чверті підлітків повідомили, що почуваються “недостатньо добре”.

Також проблемою є те, що підлітки не можуть самостійно відмовитися від бажання заходити в додаток. Дослідники кажуть, що дітям бракує самоконтролю.

У липні цього року керівники Instagram заявляли про створення застосунку для дітей, що не досягли 13-річчя (саме з цього віку можна реєструватись у соцмережі - LB.ua).

Конгрес веде розслідування

Два представники Комітету Сенату США з торгівлі та захисту прав споживачів Річард Блюменталь і Марша Блекберн оголосили про розслідування проти Facebook. Це сталося після публікації The Wall Street Journal.

Законодавці заявили, що будуть зв'язуватися з “інформатором Facebook”. Він повинен надати їм дані нових досліджень і свідчення працівників, пов'язані зі звітністю.

Також Річард Блюменталь разом із сенатором Едом Маркі і членами Палати представників Кеті Кастор і Лорі Трахан направили главі Facebook Марку Цукербергу лист, у якому закликали відмовитися від ідеї запуску Instagram для дітей. У ньому вони згадали виступ Цукерберга в Палаті представників США в березні. Тоді він заявляв, що результати досліджень впливу соцмереж на здоров'я дітей не остаточні.

Фото: EPA/UPG Марк Цукерберг під час слухань, 11 квітня 2018.

“Згідно з дослідженням, використання соціальних мереж для зв'язку з іншими людьми може мати позитивні переваги для психічного здоров'я. <...> Але дослідження вашої власної компанії вказує на тривожний зв'язок між використанням інстаграму і проблемами психічного здоров'я молодих людей”, - йдеться в листі членів Конгресу США.

Про плани Цукерберга створити Instagram для дітей стало відомо в березні. Після публікації результатів внутрішніх досліджень Facebook законодавці наполягають, що запуск такого додатка - це порушення “зобов'язань із захисту молодих користувачів”.

Республіканський представник судового комітету Сенату США Кен Бак також підтримав розслідування проти Facebook. Інша представниця республіканців Кеті МакМорріс Роджер заявила, що вони запитували про внутрішні дослідження компанії ще в березні, але тоді Facebook відмовилася їх надавати. “Тепер ми знаємо - чому”, - додала Роджер.

“Білий список” Facebook

Також виявилося, що всередині Facebook є програма, яка мала б модерувати заборонений контент, але при цьому існує “білий список” для привілейованих осіб, яким нічого не буде за публікацію шкідливого контенту.

У розслідуванні The Wall Street Journal йдеться про привілеї окремих користувачів, яким за розміщення будь-якого контенту нічого не буде. Через внутрішню програму, відому як "перехресна перевірка" або XCheck, знамениті користувачі Facebook звільняються від деяких або всіх правил платформи.

Фото: AP Photo/Tony Avelar Facebook

У звіті вказано, що цю програму спершу створювали для кращої модерації, але в результаті зірки, політики, журналісти та інші селебриті отримали переваги порівняно зі звичайними користувачами.

Програма станом на 2020 рік захистила щонайменше 5,8 мільйона людей. При цьому у Facebook заявляли, що система для "можновладних" користувачів використовується в невеликих обсягах. Щоб потрапити в список привілейованих, потрібно мати вплив і популярність, а також з’являтися на сторінках преси.

Facebook розробив систему таким чином, щоб звести до мінімуму те, що її співробітники описують у документах як "піар-пожежі" - це негативна увага ЗМІ, що виникає через невдалі примусові заходи, вжиті проти VIP-персон.

Якщо системи Facebook доходять висновку, що один із цих облікових записів міг порушити правила, вони не видаляють контент, як вказують документи, а направляють скаргу в окрему систему, з більш підготовленими співробітниками. Ті дають порушникам додатковий час на видалення контенту.

Користувачі з “білого списку”, наприклад, публікували пости про нібито смертельну небезпеку вакцин, що хіміотерапія не лікує рак, Гілларі Клінтон прикриває “таємні організації педофілів”, а Дональд Трамп називав біженців, що прибувають у США, “тваринами”, пише WSJ .

Фото: Wall Street Journal У верхньому ряду Неймар, Дональд Трамп, Дональд Трамп-молодший і Марк Цукерберг, а в нижньому ряду — Елізабет Воррен, Ден Скавіно, Кендес Овенс і Мопс Дуг

Бразильський футболіст Неймар зміг опублікувати у Facebook та Instagram скриншоти листування, що містять фото оголеної жінки, яка звинуватила його у зґвалтуванні. При стандартній процедурі модерації його відразу заблокували б, але публікація була доступна понад добу завдяки алгоритмам XCheck.